Waar is dit en wat is dat voor een gebedshuis?

Maurice Steijn hoopt na eerste nederlaag als Spar­ta-trai­ner huid tegen Ajax zo duur mogelijk te verkopen

Het was voor Maurice Steijn even wennen. Sinds hij eind april tussentijds aan zijn trainersklus bij Sparta begon, had de oefenmeester nog geen duel verloren. AZ-thuis betekende vorig weekend zijn eerste nederlaag als trainer van de Kasteelclub. Zondag komt met Ajax een nog sterkere opponent naar Spangen.

20 augustus