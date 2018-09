Waar is het geld van de kaartjes voor Broederliefde?

De populaire Rotterdamse rapformatie Broederliefde speelt morgen in Ahoy. Dit concert gaat wél door, in tegenstelling tot het vorige optreden afgelopen zomer op Het Kasteel in Spangen. Schuldeisers van die show maken zich grote zorgen of zij ooit nog iets terugzien van hun geld.