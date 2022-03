Waar kun je stemmen in Barendrecht? Hier vind je alle stembureaus

Trouwstoet veroor­zaakt ongeval op de A16; snelweg dicht

De A16 in de richting van Rotterdam is zaterdagmiddag zo’n anderhalf uur dicht geweest. Volgens een woordvoerder van de politie was daar ‘een aantal voertuigen’ op elkaar geklapt en was het ongeluk veroorzaakt door een trouwstoet.

11:20