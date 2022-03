Waar kun je stemmen in Capelle aan den IJssel? Hier vind je alle stembureaus

Kleine groep betogers demon­streert tijdens bezoek Baudet aan Rotterdam

Het bezoek van Thierry Baudet aan Rotterdam heeft zaterdagavond vijftien demonstranten op de been gebracht. Zij zongen dingen als ‘nazi scum off our streets’. Aan de overkant stonden ruim honderd aanhangers van de FvD-voorman, die de protesten aanhoorden en er niet op reageerden.

12 maart