Waar kun je stemmen in Lansingerland? Hier vind je alle stembureaus

column Oei, het ‘grapje’ van Aboutaleb over de Secretaris-Generaal viel niet goed bij de mensen

Afgelopen zaterdag was er ook al een solidariteitsbijeenkomst voor Oekraïne bij het beeld van Zadkine. Ik was toch maar even gegaan. Er waren een paar honderd mensen. Er stonden wel wat jongeren tussen. Maar de meesten waren toch uit de grijze golf. Zo tussen de 65 en de 75 jaar. Mijn generatie, de mensen die vroeger de blote poster van de Pacifistische Socialistische Partij aan de muur hadden hangen, die bij het Popfestival in Kralingen konden zijn en die natuurlijk mee liepen met de demonstratie Kernwapens de wereld uit.

12 maart