Waar zorgmedewerker Rahiied A. kwam overleden oudjes of werden ze doodziek

Eén van de twee officieren van justitie is zojuist met het requisitoir begonnen. In het requisitoir wordt uitgelegd wat Rahiied A. - 23 jaar uit Rotterdam - precies wordt verweten. Ook worden de aanwezigen ‘meegenomen’ in het onderzoek dat door politie en justitie is uitgevoerd. Tevens wordt door de aanklager aangegeven welke bewijzen er zijn gevonden tegen Rahiied. Het requisitoir wordt afgesloten met de strafeis. Naar verwachting zal het Openbaar Ministerie (OM) een lange gevangenisstraf met daarnaast tbs met dwangverpleging eisen.

De aanklager heeft aangegeven dat het Openbaar Ministerie in totaal vijftien insuline-incidenten heeft onderzocht. Daarvan zijn er elf op de uiteindelijke tenlastelegging terecht gekomen. Voor de andere vier gevallen is onvoldoende bewijs gevonden om A. daar voor te vervolgen. Volgens het OM is één van de elf slachtoffers een man.

Fouten

De aanklager meldt dat bij alle zorgaanbieders fouten zijn gemaakt; dat was al gebleken uit het onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat daar in februari van dit jaar een rapport over naar buiten bracht. In het onderzoek werd van drie personen het stoffelijk overschot opgegraven om er sectie op te verrichten. Twee van de drie zaken zijn op de tenlastelegging gekomen.

Rahiied A. wist dat de door hem toegediende insuline voor de mensen bij wie hij het inspoot dodelijk kon zijn. ,,Hij heeft de slachtoffers , die dementeerden en daardoor kwetsbaar waren, na het toedienen van insuline in hulpeloze toestand gelaten. Hierdoor ging kostbare tijd verloren bij het stellen van een diagnose‘’, aldus de aanklager.

Quote Er ging kostbare tijd verloren bij het stellen van een diagnose

Ongediplomeerd

De ongediplomeerde zorgmedewerker wist een arbeidsovereenkomst op niveau drie in de wacht te slepen terwijl hij zijn opleiding op dat niveau niet eens had afgerond. Ex-collega's van Rahiied A., die het proces volgen, zeggen van hem te walgen. ,,Hij is een grote flapdrol‘’, zegt één van hen. ,,Een schijnheilig mannetje‘’, zegt een ander. ,,Hij heeft het allemaal gedaan, nu zit hij als een ziek vogeltje in de verdachtenbank. Hij heeft de families van zijn slachtoffer altijd recht in de ogen gekeken, dat zou hij nu ook moeten doen.‘’ De vrouwen willen uit angst hun baan te verliezen, niet met hun naam worden genoemd.

De officier van justitie loopt in het requisitoir alle zaken af. Daarbij wordt het heftige beeld dat afgelopen dagen in de Rotterdamse rechtszaak is geschetst, als het ware verder ingekleurd. Waar zorgmedewerker Rahiied A. komt vallen doden of worden hulpbehoevende bewoners doodziek.

In het eerste geval moet Rahiied A. worden vervolgd door een poging doodslag. Bij het tweede incident - waarbij de 76-jarige mevrouw Nagelkerken om het leven kwam - is volgens de aanklager sprake van poging moord. Haar zoon, Ron Paternoster (62) uit Rotterdam volgt het proces op de voet. Hij werd in september 2016 door Rahiied A. gebeld met de boodschap dat zijn moeder uit haar bed was gevallen. Toen hij in De Wetering arriveerde lag zijn moeder in coma. ,,Ze sliep, zei Rahiied‘’, zegt Paternoster. De volgende dag overleed zijn moeder. Het is niet exact vastgesteld of de insuline daar de oorzaak van was of de val uit het bed.

Lach op gezicht

Inmiddels heeft het OM negen casussen besproken. Tot nu toe wordt Rahiied A. verantwoordelijk gehouden voor drie moorden. De slachtoffers, drie vrouwen waren 84, 74 en 76 jaar. Bij de 76-jarige jarige vrouw was eerder al een poging gedaan om haar met insuline om het leven te brengen. Rahiied wordt verder een poging doodslag verweten en vijf moordpogingen. In het geval van de pogingen varieert de leeftijd van de slachtoffers van 70 tot 92 jaar.

Naar verwachting gaat het requisitoir nog enkele uren duren.