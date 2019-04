Waardenberg en De Jong komen terug naar nieuwe Luxor Theater

Het duo is al twintig jaar gestopt, maar nog steeds zeer populair. Martin van Waardenberg en Wilfried de Jong zorgden van 1987 tot 1999 voor opschudding in de theaterwereld. Hun scènes waren op het randje van wat publiek, pers en theaters nog toelaatbaar vonden.

Luxor-directeur Marc van Kaam noemt het een langgekoesterde droom om de memorabele scenes van Waardenberg en De Jong nog eens live op het toneel te zien. ,,Na de jubileumvoorstelling die de heren met de dames van Toren C maakten voor het jarige Luxor, is dit een nieuw hoogtepunt in de programmering van ons theater. We vinden het een grote eer dat zij opnieuw een exclusief programma maken.’’