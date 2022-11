Waarom Aboutaleb en Bart de Wever het zo goed kunnen vinden: ‘We zijn van elkaar gaan houden’

MET VIDEO Versteke­ling springt van schip in Rotterdam­se haven

Een verstekeling is maandagochtend even na 11.00 uur vanaf een zeeschip in de Eemhaven gesprongen. Hulpdiensten hebben de man snel uit het water gered. Hij was aanspreekbaar, maar is voor verdere behandeling naar het ziekenhuis vervoerd.

21 november