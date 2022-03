Waarom bijna niemand in deze wijk stemde: ‘Als je aan het overleven bent, denk je niet aan verkiezingen’

Verkiezingstijd ‘Het gouden randje’ van Charlois: ‘Mensen vragen hoe het met je gaat, buren komen soep brengen’

In aanloop naar de raadsverkiezingen richt het AD Rotterdams Dagblad het vizier op de Boergoensevliet, de fraaie singel door het achtergestelde Oud-Charlois. Hoe is het leven daar, en welke verkiezingsthema's houden de bewoners bezig? Vandaag deel 1, over oude én nieuwe Charloissers.

27 februari