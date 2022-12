Waarom botsen Leefbaar en Denk ineens zo hard? ‘Ik wijt het aan ervaringsonkunde’

Oud-hockeyin­ter­na­ti­o­nal verbouwt panden, tot verdriet van buurt: ‘Zo zonde, alles wordt gestript’

Woningen opknippen in kleine kamers mag niet aan de Mathenesserweg in Rotterdam-West, maar met de komst van ‘woongroepen’ gebeurt het toch. En dat is niet de enige reden dat de buurt klaagt over Geert Jan Derikx, een oud-hockeyinternational die zijn geld verdient in het vastgoed.

3 december