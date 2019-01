Waarom gaat filmpje zo viraal? Miljoenen views filmpje mishandeling

Emotionele agent: ‘Zeg niet tegen kinderen dat we ze komen halen’

1:14 Het gedreig van ouders tegen hun kinderen dat de politie ze komt halen als ze niet gehoorzamen, zit een agent van het Rotterdamse team IJsselland zo dwars dat hij zijn gevoelens heeft gedeeld op Facebook. ,, Stel je voor dat jouw kleine kroos betrokken raakt bij een (auto)ongeluk, dat je kind wordt vermist of er brand uitbreekt… Juist dan kan het van levensbelang zijn dat kinderen mij of mijn collega’s in uniform vertrouwen.’’