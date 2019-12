Waarom huisartsen en ggz-aanbieder Parnassia oproepen volgend jaar niet voor VGZ te kiezen

video Man (51) opgepakt in Breda door agenten met getrokken pistolen vanwege bedreiging in Rotterdam

11:07 De politie heeft gisteravond avond met getrokken pistolen een 51-jarige man opgepakt in zijn woning in Breda. De man had een mes bij zich. Hij werd meegenomen vanwege een bedreiging en vernieling in een woning in Rotterdam.