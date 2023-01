Waarom is de tramkeerlus op de Kop van Zuid na bijna twee jaar nog steeds niet in gebruik?

met video Daar gaat-ie dan, de Roseknoop: omrijden, geen trams en o wee, als de klanten nog maar komen

De renovatie van de Roseknoop op Rotterdam-Zuid, het is begonnen. Maar van de zo gevreesde verkeersellende was de eerste dag nog niet veel te merken. Anderhalf jaar ligt het drukke kruispunt bij de 2e Rosestraat eruit. Winkeliers in de buurt houden hun hart vast: komen de klanten nog?

