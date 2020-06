Waarom jij je straks minder schuldig hoeft te voelen na een bezoekje aan de Mac

Zooi en vernielin­gen in natuurge­bied: zeker 50.000 euro schade

26 juni Recreatiegebied ‘t Gors op de Slikken van Flakkee is zomers een geliefde plek voor de bewoners van het eiland, maar met de auto ernaartoe karren zit er niet meer in. Staatsbosbeheer heeft de toegangsweg, bij Melissant, afgesloten voor auto’s. De reden? Overal ligt zooi en er is een hoop vernield. De schade bedraagt zeker 50.000 euro.