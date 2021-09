Waarom niet beroemde opa Daniel maar haar oma het grote voorbeeld is voor arts Caroline den Hoed

Daniel den Hoedbrug verbindt ziekenhuis met nieuwe wijk

24 januari Een 100 meter lange loopbrug gaat het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam verbinden met de wijk Coolhaven. De naam voor de toekomstige verbinding over de ’s-Gravendijkwal, Daniel den Hoedbrug, is een verwijzing naar de Rotterdamse arts Daniel den Hoed (1897-1950) die als grondlegger van de radiotherapie in Nederland veel heeft betekend voor de kankerbestrijding.