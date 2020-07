Waarom piekt Rotterdam in coronalijstjes? ‘Het is moeilijk in te dammen’

Nee, het is niet één uitbraak die in Rotterdam zorgen baart, zoals dat wel het geval was in Hillegom, waar bezoekers van een café het virus opliepen. In Rotterdam zijn er meerdere kleine uitbraken. Dan sluipt het coronavirus weer een familiefeestje binnen, dan weer een werkplek in de zorg, of in de haven. Of in de industrie, waar het moeilijk afstand houden is. Of het overvalt chillende jongeren, die elkaar opzoeken.