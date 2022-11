Waarom Rotterdam een heel saaie stad dreigt te worden: ‘Rauwe randjes zijn ontzettend nodig’

Capelle maakt meer fouten dan goals en dertien keer geel bij Rijsoord: lees hier alles over amateur­voet­bal

Rijsoord heeft nog geen wedstrijd gewonnen dit seizoen, maar in een kaartenfestival tegen De Zwerver pakten ze één gele prent meer: zeven om zes. Bij Capelle loopt het ook nog niet. Na de nederlaag tegen Goes zet trainer Ralph Kalkman de kampioensambities in de ijskast, want ‘we maken meer fouten dan goals’. Wat gebeurde er nog meer op de velden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.

30 oktober