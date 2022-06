Waarom Rotterdam één van de duurzaamste steden ter wereld is (en wat de stad nog moet verbeteren)

De Arcadis Sustainable Cities Index 2022. Klinkt interessant, maar wat is het precies?

,,Een wereldwijd onderzoek naar de duurzaamheid in honderd verschillende steden. Het gaat om steden in zes verschillende continenten. Op dit moment woont ongeveer de helft van de wereldbevolking in de stad, in 2050 lijkt dat zelfs twee derde te worden. Daarom is het zo belangrijk om hier onderzoek naar te doen. We hebben onderzoek gedaan op basis van de drie pijlers planet (luchtkwaliteit, groen in de stad), people (gezondheidszorg, criminaliteit) en profit (werk, zaken doen). Dit is nu de vijfde keer dat we dit rapport uitbrengen.”