Waarom Rotterdam mogelijk toch twee nieuwe kerncentrales krijgt

Frustreren­de periode El Khayati ten einde: ‘Het perfecte plaatje kwam niet voorbij’

Terwijl de Marokkaanse ploeg tijdens het WK in Qatar op een roze wolk leeft, is voormalig eredivisie-sensatie Nasser El Khayati (33) in India begonnen aan een nieuw hoofdstuk in zijn bijzondere levensverhaal. De middenvelder hoopt na een frustrerende periode weer zijn magie te tonen.

10 december