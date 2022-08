Waarom speelde Coldplay deze week in Brussel in plaats van in Rotterdam?

Op de Grote Markt - misschien wel het mooiste plein van Europa - liepen de toeristen in de file en klonk vanaf een podium keiharde house. In Le Falstaff, een monumentaal, art nouveau-café bleek het interieur verslonst en zag het personeel ons niet zitten. Maar gauw vonden we net zulke fijne terrasjes als in Rotterdam. Toen we van Leffe en Spritz hongerig waren geworden, aten we de lekkerste patat speciaal van ons leven.