Waarom vergrijpt een twintiger zich aan een bejaarde vrouw? ‘Druk op seksuele prestaties is groot’

Een uitje in de herfstva­kan­tie? Geen probleem, je moet er alleen op tijd bij zijn

17 oktober Een uitje in de herfstvakantie met de kids kan gewoon, al moet je er op tijd bij zijn. Een filmpje pakken, naar het theater of even klimmen en klauteren in een speelhal. Kan en mag, maar de capaciteit is beperkt. De attracties werkten al met tijdblokken, maar sinds deze week is de horeca dicht. En neem vooral een mondkapje mee.