Waarom vlogen er urenlang legerhelikopters boven Rotterdam en omgeving?

Defensie oefent met ‘terreur’ op ferry en in metro, maar we merken er niets van

De vliegers worden in Nederland blootgesteld aan dit soort complexe situaties, zodat ze op missies weten hoe ze daarmee om moeten gaan. De oefening van de land- en luchtmacht bleef overigens niet onopgemerkt, want op sociale media deelt men verschillende beelden van de helikopters rondom het park.

Klachten

Om in Rotterdam-Zuid te komen, vlogen de voertuigen woensdagavond ook over andere zuidelijk gelegen delen in de regio. Daardoor hoorden inwoners in onder meer Barendrecht, Ridderkerk en Zuid-Beijerland het geluid van de helikopters, die sommigen ‘extreem laag over appartementen’ vonden vliegen.