Waarom we een neergeschoten demonstrant toch interviewen

Een lezer mailde over een verhaal over Marco Buis. Buis is beroepsdemonstrant tegen coronamaatregelen en beschuldigt bovendien media zoals AD ervan verspreiders van ‘fake news’ te zijn. Wij zouden bewust verhalen maken waarvan we weten dat ze niet kloppen. Minister De Jonge belt ons elke dag op om te vertellen wat we móeten schrijven, we zijn onderdeel van een wereldwijd complot - je kent die theorieën misschien wel.