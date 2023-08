Waarschuwingsschoten na overval op tankstation in Rotterdam-West, twee arrestaties

met video Weer aanslag bij zalencen­trum, terwijl feest binnen nog maar net afgelopen was

Een ruime maand na de eerste ontploffing is bij een zalencentrum op een industrieterrein de ’s-Gravenlandsepolder in Schiedam opnieuw een explosief afgegaan. Exact dezelfde nooduitgang was doelwit. Volgens de politie was er net een feest geweest dat nog maar net afgelopen was. Het personeel was binnen nog aan het opruimen.