Waldemar zou op de bus naar Polen stappen, maar reed met wagen het politiebureau Zuidplein in

Drie keer is géén scheeps­recht voor biljartse­ni­o­ren, ze dreigen weer dakloos te worden: ‘Ik word moedeloos’

Drie keer is scheepsrecht maar dat gezegde gaat voorlopig niet op voor de biljartsenioren in Rozenburg. Voor de derde keer in vijf jaar tijd dreigt de club dakloos te worden. ,,We zitten nu in een oude voetbalkantine maar of we daar mogen blijven is zeer de vraag.”