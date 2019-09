Wanbetaler lapt ter plekke 12.000 euro aan belastingdienst en mag auto houden

Feest voor museum Boijmans Van Beuningen, allerhoog­ste punt van Depot bereikt

20:17 Met 39,5 meter is het hoogste punt van het Depot van Museum Boijmans Van Beuningen bereikt. Er was vanmiddag dan ook een ‘pannenbier-feestje’ in het Museumpark. Vooral bedoeld voor de bouwlieden, al waren de mannen en vrouwen in kantooroutfit in de meerderheid.