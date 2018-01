Wanhopige eigenaresse brengt politie op spoor van 14-jarige scooterdieven

De eigenaresse had haar scooter zaterdag voor de deur van ontmoetingscentrum De Tuyter geparkeerd, maar was vergeten de sleutel uit het contact te halen. Toen ze erachter kwam dat haar scooter weg was, was ze ten einde raad: het is haar enige middel om nog enigszins mobiel te zijn.

De wanhopige vrouw deed aangifte én plaatste nog dezelfde middag een bericht op sociale media. Dit leidde tot tips waarbij diverse malen de naam van een 14-jarige Krimpenaar werd genoemd. Daarbij werd gezegd dat de gestolen scooter snel zou worden overgespoten.

De politie stelde en onderzoek in dat leidde naar een woning in Krimpen. Samen met de ouders van de jongen werd geprobeerd diens verblijfplaats te achterhalen, óók om eventueel te kunnen aantonen dat de scooter níet door hem was gestolen. Het onderzoek bracht de agenten vannacht bij een woning in Ouderkerk aan den IJssel. In de tuin werd al snel de gestolen scooter aangetroffen. Die bleek amateuristisch te zijn overgespoten. In de woonkamer werd de jongen samen met wat vriendjes aangetroffen.

De 14-jarige Krimpenaar bekende de diefstal direct, net als zijn even oude vriendje. De officier van justitie gaf toestemming de minderjarige verdachten buiten heterdaad aan te houden. Zij zijn voor verhoor overgebracht naar het politiebureau in Capelle aan den IJssel. De scooter is in beslag genomen. De eigenaresse sprong volgens de politie een gat in de lucht toen ze hoorde dat haar scooter was teruggevonden.