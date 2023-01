Wanneer stond dit bekende plekje in Rotterdam zo ver onder water?

Het eerste Deltawerk is 65 jaar oud, kan het met een verande­rend klimaat nog eens zo lang mee?

De Hollandsche IJsselkering is 65 jaar oud. Het imposante bouwwerk op de grens van Capelle aan den IJssel en Krimpen was in 1958 het eerste Deltawerk dat gereed kwam, en het achterland voor een tweede Watersnoodramp moest behoeden. De betonnen dame met de vier markante torens gaat echter nog lang niet met pensioen. Maar gaat ze nóg 65 jaar mee?

20 januari