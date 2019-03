Wantoestanden in detentiecentrum: vreemdelingen vallen personeel aan

Illegale vreemdelingen misdragen zich herhaaldelijk in het detentiecentrum in Rotterdam. Dieptepunt was een opstand tegen het personeel, in januari. In het afgelopen kwartaal raakten meerdere medewerkers gewond.

Ruim dertig ingesloten vreemdelingen vielen bij de opstand het personeel aan. Omdat de mannen na insluiting niet kalmeerden, koos directeur Roger Pellemans als noodmaatregel voor een lockdown: een week lang bleven alle cellen dicht en waren alle activiteiten geschrapt. Toch bleven mannen het ‘personeel dwarszitten’.

Vooral mannelijke migranten uit Albanië, Marokko en Algerije misdragen zich. Dit soort asielzoekers zorgt door heel Nederland voor problemen. Ook personeel van azc’s gaat gebukt onder hun bedreigingen en geweld. Omdat hun thuislanden worden gezien als ‘veilig’, maken de mannen nauwelijks kans op een verblijfsvergunning in Nederland. Ze moeten terug, maar willen niet.

Er zijn in Nederland twee uitzendcentra: alle vrouwen, gezinnen en kinderen gaan naar Zeist, alle mannen naar Rotterdam. Daar merkt Pellemans sinds twee jaar ‘een aanzienlijke verzwaring in de beheerslast en zorgbehoefte’. De illegale vreemdelingen zijn jong, streetwise, hebben vaker dan voorheen een strafblad en worden door het personeel als respectloos, manipulatief, agressief en onvoorspelbaar ervaren.

Knock-out

Eind december brak een medewerker zijn neus door een vuistslag in zijn gezicht. Hij kwam op voor een stagiaire tegen wie een ongepaste opmerking was gemaakt door een vreemdeling. Ook andere collega’s die te hulp schoten, werden mishandeld. En dood gewenst. Eenmaal opgesloten vernielde de vreemdeling zijn cel. Een paar weken eerder sloeg een andere gedetineerde een medewerker knock-out met een bezem. Een ander kreeg een emmer vol menselijke ontlasting over zich heen gekieperd. Een directeur is in haar gezicht geslagen. De vreemdeling die dat deed, moest als straf naar een penitentiair psychiatrisch centrum. Hij kon daar echter niet zomaar terecht, omdat hij daar al eens een personeelslid geweld had aangedaan.

Medewerkers omschrijven de sfeer als ‘dreigend en grimmig’ en ‘extreem onrustig’. De situatie achter de muren was deze winter zelfs zo instabiel dat het landelijke bijstandsteam, een soort mobiele eenheid die met knuppels en pepperspray afgaat op grote calamiteiten in gevangenissen, permanent aanwezig was. Alle dertig isoleercellen zaten vol.

Geen straf

Directeur Pellemans geeft aan dat in het detentiecentrum een heel ander ‘regime’ geldt dan in een gevangenis. ,,De mensen hier dienen alle vrijheden te hebben, want ze zitten geen straf uit. Wij bieden mensen onderdak in het eindstation in Nederland en doen er alles aan om dat humaan te doen. We nemen wel maatregelen bij wangedrag en we doen ook aangifte.”

Volledig scherm Directeur Roger Pellemans vertelt over de wantoestanden in het detentiecentrum. © Marco de Swart