Wapenhandel speelt voorname rol in liquidatiezaken die aan elkaar gelinkt lijken te zijn

De moord op Stephano, 31 december vorig jaar, schokt de Rotterdamse wijk Hillesluis, waar hij is opgegroeid. Stephano, vader van een dochtertje van 4, wordt bij zijn ouders voor de deur letterlijk doorzeefd. Tientallen kogels maken een eind aan zijn leven. Was het een vergismoord en moesten de schutters zijn broer Junior hebben? Of moest Stephano boeten voor de handel en wandel van zijn broer? Want Junior doet in wapens. Vijf maanden na Stephano’s dood wordt Junior veroordeeld voor verboden wapenbezit. Hij krijgt acht maanden cel.

Dan zitten de verdachten van de liquidatie van Stephano al achter de tralies. Het zijn de Rotterdammers Stevan (28) en Sedjean (26) die voor vuurwapenbezit zijn opgepakt en daarna in verband worden gebracht met de liquidatie van Stephano. De zaak krijgt een nieuw hoofdstuk: eind mei wordt de broer van Stevan, de 34-jarige Shantienne, bij zijn huis doodgeschoten. Hij is niet het eerste familielid dat Stevan verliest door vuurwapengeweld. Twee jaar eerder wordt een andere broer omgebracht.

Sedjean is nog maar een maand in Nederland als hij volgens het Openbaar Ministerie (OM) de liquidatie van Stephano voor zijn rekening neemt. Hij is een neef van medeverdachte Stevan met wie hij vaak op pad is. Volgens tips die binnenkomen bij de politie zijn de twee altijd gewapend. Sedjean, stelt het OM, biedt volautomatische wapens te koop aan. Saillant detail: in de woning en de bestelbus van de later geliquideerde Shantienne worden twee wapens met daarop dna van de moordverdachten aangetroffen.