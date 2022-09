Wapens in bergruimte van scooters gevonden: twee Rotterdammers aangehouden

23-jarige man opgepakt voor wapenbezit in Berkel en Rodenrijs

Omwonenden van het Hoge Land in Berkel en Rodenrijs hoorden in de nacht van zondag op maandag meerdere harde knallen, ‘net alsof er geschoten werd’. Na een zoektocht in de omgeving werd er een 23-jarige man uit Rotterdam aangetroffen, die een vuurwapen op zak had.

