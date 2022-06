Wapenstok voor Rotterdamse boa’s? ‘Ze moeten zich kunnen verdedigen’

Het nieuwe Rotterdamse college wil de komende jaren veel meer boa’s inzetten en ze ook beter gaan belonen. Daarvoor is liefst 35 miljoen euro uitgetrokken. Volgens de plannen moeten ze ook vaker worden ingezet in de avond en nacht, bijvoorbeeld in de metro en op pleinen waar overlast is. ,,En juist op die tijdstippen zijn ze extra kwetsbaar, omdat er dan geen politie in de buurt is”, zegt Lansink-Bastemeijer. ,,Ze moeten zich dan kunnen verdedigen.”

Maar coalitiegenoten D66 en Denk reageren negatief op het voorstel. ,,De politie heeft andere bevoegdheden dan boa’s en dat moeten we zo houden”, zegt Natasha Mohamed-Hoesein (Denk). ,,Het geweldsmonopolie moet bij de politie blijven.” Dat vindt ook Ingrid van Wifferen (D66). ,,We zijn hier fel op tegen. We wachten de antwoorden van de wethouder af. Als die ons niet bevallen, vragen we een debat aan. We zitten nu eenmaal in een coalitie, waarin we over sommige dingen verschillend denken.”