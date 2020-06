Ware verhaal achter dood Orlando (17) blijft een mysterie

B. was op de datingsite Grindr in contact gekomen met de 17-jarige scholier en maakte twintig euro over op de rekening van Orlando zodat hij met het openbaar vervoer vanuit Rotterdam naar de Haagse wijk Ypenburg, waar B. woonde, kon komen. Orlando werd aan de rand van de recreatieplas vlak bij B.'s huis door hem met zijn motorbootje opgepikt. Daarmee voeren ze naar het drijvend vissershuisje van B. - een verwoed hengelaar - dat bij een eilandje in de plas lag en van alle gemakken was voorzien. Er stond zelfs een bed.