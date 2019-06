Wat doe je als ijsbeer als het snikheet is? Een bommetje!

Genieten: de Cruise Terminal is vandaag een zonovergo­ten gintempel

17:19 Heerlijk in de zon genieten van een goede gin doe je vandaag het beste in de Cruise Terminal. De hal is voor de tweede editie van het Rotterdamse Gin Festival omgebouwd tot gintempel. Je vindt grootste verzameling gin die ooit in Rotterdam is samengebracht.