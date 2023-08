Wat doen we met het Zomercarnaval? ‘Laat een paar rotte appels het niet weer verpesten’

video Explosief ontploft bij winkelpand in centrum van Berkel en Rodenrijs

Bij een winkelpand in het centrum van Berkel en Rodenrijs is afgelopen nacht een explosief afgegaan. De ontploffing gebeurde rond 01.30 uur aan de Herenstraat. Het pand is flink beschadigd, meldt de politie. Er is niemand gewond geraakt.