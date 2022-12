Wat een hoop aanknopingspunten: wat gebeurt hier allemaal?

UPDATE Verjaardag eindigt in drama: man (24) overleden nadat vuurwerk in gezicht ontploft, twee aanhoudin­gen

Een 24-jarige man is zaterdagavond rond 23.45 uur zwaargewond geraakt nadat er zwaar vuurwerk in zijn gezicht ontplofte. Het slachtoffer is op straat gereanimeerd en vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.

15:40