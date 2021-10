Wat een uitzicht! Welkom op de allerhoogste etage van de Zalmhaventoren

video Britt (12) is niet gewoon heel lenig, maar een slangen­mens: ‘Ik wil later in het circus’

11 oktober De Rozenburgse Britt ’t Hart (12) is net gestart in de brugklas op het Maerlant in Brielle. Een gewoon schoolmeisje met een rugzak en een fiets. Maar ze is ook een meisje dat zich als een slangenmens in de raarste bochten kan wringen. Britt blijkt talent te hebben: ,,Ik wil later in het circus.”