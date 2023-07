Wat is dat nu toch met vrouwen? Om iets heel anders te willen gaan doen dan waar je goed in bent

Hitte in de stad moet bestreden worden met groen, zegt expert: ‘Een boom staat gelijk aan tien airco’s’

Het wordt dit weekend weer loeiwarm in de stad. Om de hitte een beetje draaglijk te houden, zou er meer ‘hittebestendig groen’ moeten komen, bepleit Jaap Smit van groenmuseum Trompenburg Tuinen & Arboretum. ,,In het Kralingse Bos is het zo'n 12 graden koeler dan op de Coolsingel.”