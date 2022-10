Wat Rob in zijn café hoorde, blééf in het café: ‘Werk en privé hield hij strikt gescheiden’

Met video Hele buurt ruikt naar wiet na uitslaande woning­brand, bewoner opgepakt

De brandweer is maandagavond uitgerukt naar naar de Stormshoek in Hoogvliet vanwege een uitslaande woningbrand. Wat daarbij opviel: in een straal van honderden meters was een sterke wietlucht te ruiken.

17 oktober