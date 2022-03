Wat zijn de verrassingen en wie is de grootste? Dit gebeurde er in jouw gemeente

Rotterdam Leefbaar Rotterdam blijft met afstand de grootste partij van Rotterdam, na een verkiezing met de laagste opkomst in de geschiedenis. De partij is nu aan zet. De Rotterdamse raad krijgt drie nieuwe partijen: Volt en BIJ1 halen op grond van de voorlopige uitslag twee zetels, Forum voor Democratie één. Onder de kleinere zittende partijen zijn Partij voor de Dieren en 50Plus grote winnaars. Lees het hele verhaal hier .

Capelle aan den IJssel Voor de glorieuze verkiezingswinnaar Ans Hartnagel van Leefbaar Capelle zijn er veel wegen die naar het pluche in het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel leiden. Een combinatie met ‘betrouwbare partner’ - woorden van haarzelf - VVD ligt voor de hand, plus D66. Lees het hele verhaal hier .

Barendrecht

De absolute meerderheid. De lokale partij Echt voor Barendrecht heeft zoveel stemmen gekregen dat ze in haar eentje kan regeren in die gemeente. Zo’n uitslag komt tegenwoordig zelden voor in Nederland en al helemaal niet in een Randstad-gemeente. Lees hier het hele verhaal.