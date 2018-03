Waterballet door forse lekkage in Rotterdam Centraal

,,Vermoedelijk een leiding van de cv of de sprinklerinstallatie. De brandweer is inmiddels aanwezig om te assisteren bij de reparatie. We werken met man en macht om het euvel te verhelpen. De reizigers hebben er geen last van. Aanleiding is de extreme kou.’’



Wel zijn er om het lek te verhelpen tijdelijk minder in- en uitcheckpoortjes te gebruiken voor reizigers.



Al eerder waren er soortgelijke lekkages, die zich vooral voordeden in de hal van het gebouw. Die problemen zijn inmiddels achter de rug. Ook bij zware regenval kampt het station soms met wateroverlast.