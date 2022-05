Waterleiding gesprongen in Rotterdam-Kralingen, 130 woningen zonder water

Winnaar 12,8 miljoen euro meldt zich na zoekacties van Staatslote­rij

De winnaar van een prijs van 12,8 miljoen euro heeft zich vandaag gemeld bij de Staatsloterij. De trekking van de betreffende loterij was al in maart, maar de eigenaar van het winnende lot was nog spoorloos. De afgelopen dagen werd onder meer geflyerd en een reclamevliegtuigje ingezet boven Bleiswijk, waar het lot in een Primera werd verkocht, om de winnaar op te sporen.

16:18