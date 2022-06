Waterschap Hollandse Delta start met beverwerend gaas

Het waterschap ziet steeds meer bevers in het werkgebied. Voor de beschermde diersoort en de biodiversiteit is dat goed nieuws. Maar bij de zorg voor waterveiligheid, wegen en watersystemen levert de aanwezigheid van bevers het waterschap soms flinke uitdagingen op. Vooral de gangenstelsels en de dammen die een bever bouwt kunnen veel schade toebrengen aan bijvoorbeeld dijken, watergangen en wegen.

Daarom is het waterschap op zoek gegaan naar mogelijke oplossingen. Een van de oplossingen die onderzocht worden, is het aanbrengen van ondergronds beverwerend gaas. De proef start maandag in Ridderkerk, waar in de dijk langs de Benedenrijweg over een lengte van zo’n 100 meter gaas in de grond wordt gedrukt.