Waterschapsbelasting stijgt met 9,1 procent: ‘Het college heeft scherpe keuze moeten maken’

,,Als er iets ingewikkeld is, is het de waterschapsbelasting. Maar om een voorbeeld te noemen: een meerpersoonshuishouden in een huurwoning betaalde in 2022 gemiddeld 329 euro per jaar en gaat volgend jaar gemiddeld 360 euro per jaar betalen. En een meerpersoonshuishouden in een koopwoning gaat van gemiddeld 404 euro per jaar, naar gemiddeld 431 euro per jaar.”