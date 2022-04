We dachten dat het leuke leven nooit meer terug zou komen, maar het is weer net zo leuk als vroeger

Vooral op Koningsdag leek het wel 2019, 2018 of 2017. Het was alsof we níet twee jaar lang in de greep van iets naars waren geweest. Bij mij om de hoek, in het Liskwartier, was het een 27 april als altijd, met vanaf een uur of 8 een drukke vrijmarkt met veel kinderen, en daarna, na drieën, speciaal voor de ouders, een lekker straatfeest met een dj, veel bier, wijn en, voor de fijnproevers, een spaatje rood of blauw.