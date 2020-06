We hebben een zondebok nodig, want dan hoeven we niet te kijken naar het grote plaatje

Blijkbaar was er een moord gepleegd tijdens de uitzending van Veronica Inside. Dat moet haast wel gezien de schokgolf van consternatie die volgde. Het was zo heftig dat Johan Derksen, die een gevoelige grap had gemaakt over Akwasi, eeuwig trending is op Twitter. Het tekent de verdeeldheid in het land waar mensen het grotere plaatje uit het oog verliezen en hun focus leggen op personen en grappen die worden opgeblazen tot een misdaad.