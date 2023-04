‘We moeten streven naar een respectvol debat’

indebuurt.nl Deze leuke dingen doe je dit paasweek­end in Rotterdam (7 - 10 april)

Dubbel feest: de zon schijnt en er staat een lang weekend voor de deur. Wil je iets anders doen naast eieren zoeken en brunchen met de familie? Er is genoeg keuze in Rotterdam. Van een Japans mini-festival tot een karaokefeestje en van een iftar in Theater Zuidplein tot dineren in Trompenburg. Lees hier onze tips voor een heerlijk paasweekend in Rotterdam.