'We weten niet wat er op Cuba is gebeurd met Anouk'

Vermissing CubaDe op Cuba teruggevonden Anouk van Luijk (19) uit Hellevoetsluis is erg in de war. Haar ouders zitten nog met heel veel vragen, vertelt haar tante Jackie. ,,We weten niet wat is gebeurd, want Anouk herinnert zich niets.''