Website houdt herinneringen aan Orlando levend

Orlando was na een date met een man in Den Haag een week vermist voordat zijn stoffelijk overschot werd gevonden in de plas de Blauwe Loper in de wijk Ypenburg. De politie heeft nog altijd geen duidelijkheid over wat de tiener is overkomen. Een misdrijf of een noodlottig ongeval? Het antwoord op die vraag valt volgens het onderzoeksteam nog steeds niet te geven.

Na de schokkende gebeurtenis beloofden vrienden van Orlando elkaar hem ‘het beste afscheid ooit’ te geven. Daartoe werd op de website een inzamelingsactie gestart. In een mum van tijd was het benodigde geld bij elkaar. En meer dan dat. ‘Ons enige doel was om Orlando naar zijn rustplek te brengen, een prachtige plek waar we hem kunnen opzoeken. We zijn heel erg dankbaar dat we ons doel meer dan bereikt hebben’, schrijven de initiatiefnemers.

Overweldigende reacties

‘Als er geld over zou blijven, zouden wij zijn leven vieren op een manier dat het budget toeliet. Zelfs als het betekende dat we alleen nog genoeg geld over hadden om met elkaar te zijn en een ballon los te laten, een pizza te delen met al zijn vrienden en een gele roos op zijn graf te leggen. We hebben nog veel meer kunnen doen dan dat. Vanwege de overweldigende reacties hebben we afscheid kunnen nemen van Orlando op een manier die we nooit voor mogelijk hadden gehouden. Er zijn verschillende gelegenheden geweest voor al zijn familie, vrienden, en schoolgenoten om afscheid van hem te nemen en zijn nagedachtenis met elkaar te delen. Het belangrijkste was en is: Orlando ligt nu in een graf dat 30 jaar lang zal worden bewaard en onderhouden. Een plek waar we altijd naartoe kunnen gaan om te bedenken hoe het zou zijn geweest als deze unieke en geliefde persoon bij ons zou zijn gebleven.’

Op de website zijn veel foto’s geplaatst om gulle schenkers te bedanken voor hun bijdragen. Privé-foto’s, foto’s met vrienden en vriendinnen erop en foto’s van de indrukwekkende afscheidsmanifestatie. Ook Orlando’s favoriete muziek is via de site te beluisteren. ‘Gewoon om u te laten weten dat Orlando voor altijd in onze harten zal zijn. We zullen Orlando nooit vergeten en we zullen u nooit vergeten,’ besluiten de vrienden hun voorwoord op Remember Orlando.

