Wederom explosie aan de Sluiskreek in Rotterdam: vier kinderen ongedeerd uit woning gehaald

updateVoor de tweede keer in een paar dagen tijd zijn bewoners van de Sluiskreek in Rotterdam-IJsselmonde opgeschrikt door een explosie in hun straat. In de getroffen woning waren mensen, waaronder vier kinderen, op het moment van de ontploffing aanwezig. Iedereen is veilig uit de woning gehaald, niemand is gewond geraakt.